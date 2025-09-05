شكرا لقرائتكم خبر عن صورة صادمة من ذمار في يوم المولد النبوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة صادمة من مدينة ذمار الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تُظهر مسنّة تبحث عن طعام بين أكوام القمامة لتسد جوعها، في مشهد يلخص حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

الالمشهد جاء في وقت تقيم فيه المليشيا فعاليات ضخمة للاحتفال بذكرى المولد النبوي ، بتكاليف باهظة، فيما يعاني آلاف المواطنين من الجوع والفقر المدقع، ويبحث بعضهم عن ما يسد رمقهم بين المخلفات.

الصورة أثارت موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون تجسيدًا للفجوة الكبيرة بين معاناة الناس واهتمامات سلطات الأمر الواقع، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتأمين الغذاء والكرامة الإنسانية لا لإنفاق الأموال على مظاهر الاحتفال.