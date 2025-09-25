شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات المستوطنين...أول رد إسرائيلي على سقوط مسيرة حوثية في إيلات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد رسمي على الهجوم الحوثي الذي استهدف مدينة إيلات السياحية جنوبي فلسطين المحتلة، توعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بتوجيه "ضربة قاسية وموجعة" لجماعة الحوثيين، وذلك عقب إصابة 22 مستوطناً إثر سقوط طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب اتصال أجراه مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري، حيث عبّر عن دعمه الكامل لسكان المدينة، داعياً إلى تعزيز صمودهم في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات المتكررة".

من جانبه، قال وزير دفاع الكيان الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن جماعة الحوثيين "لا تتعلم من تجارب إيران ولبنان وغزة"، في إشارة إلى تصاعد الهجمات التي تستهدف العمق الإسرائيلي من عدة جبهات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء الأربعاء عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات، بعد رصد طائرة مسيّرة قادمة من اليمن، قبل أن تؤكد المصادر الأمنية سقوطها في منطقة سياحية وتسببها بإصابات متعددة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات نفذتها جماعة الحوثيين على أهداف إسرائيلية خلال الأشهر الماضية، في إطار ما تقول إنه دعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ نحو عامين، مخلفة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 الإسرائيلية، دعا رئيس بلدية إيلات إلى "رد قوي على الحوثيين"، مشيراً إلى أن الهجمات المتكررة تسببت في تعطيل العمل بميناء المدينة وأثرت على الحركة السياحية والاقتصادية.

ورغم التهديدات المتكررة من قادة الكيان الصهيوني، فإن غاراته على اليمن تستهدف المدنيين ومنشآت اليمنيين ومصالحهم في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط فشل ذريع في تحقيق أي ضربة عسكرية مؤثرة على جماعة الحوثي.