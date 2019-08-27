شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي يقلب الطاولة على الرئيس هادي ويسحق قواته في شقرة وابين ويزحف باتجاه شبوة ...تفاصيل المعركة الخاسرة للشرعية والان مع التفاصيل

اعلنت ادارة التوجية المعنوي التابع للمجلس الانتقالي ان قوات الحزام الامني والتدخل السريع تحاصر القائد علي محمد القملي داخل معسكر اللواء 103 مشاة بمنطقة جحين بمحافظة ابين ووصفته بالمتمرد.

وقال مصدر مسؤول في قوات الحزام الامني ان معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم وتمكنت قوات التدخل السريع من احراق طقمين تابع للمتمردين.

واضاف المصدر ان العملية التي نفذتها قوات التدخل السريع كبدت المليشيات المتمردة خسائر فادحة وتسببت ببتر قدمى "ابو قحطان الدياني" احد ابرز قادة العسكريين لمليشيات التمرد.

ومن جهة ثانية قالت وسائل اعلامية تابعة للانتقالي ان اشتباكات عنيفة تدورحاليا في منطقة العرقوب بمحافظة ابين بعد فرار قوات الشرعية التي وصفتهم ب "الاخوان" من اللواء 115 في شقرة اليها عقب تمكن قوات الانتقالي من السيطرة على شقرة .

وافادت الانباء بان معركة عنيفة شهدتها شقرة بين قوات الشرعية و اخرى من من قوات الحزام الأمني التي خاضت معركة شرسة بقيادة القائد حيدرة السيد .

وتسببت المعركة في انهيار قوات الشرعية بشقرة واجبرت قوات القائد سيف القفيش المحسوب على الحكومة اليمنية بالفرار إلى العرقوب تاركة ورائها خمسة اطقم غنيمة للقوات التابعة للانتقالي فيما لا زالت الان تدور الاشتباكات في بلدة العرقوب.

الى ذلك تمكنت قوات الحزام الأمني بلودر من احراق سلاح كاتيوشا اخرجتها قوات من معسكر 115م، لتعزيز قوات الجيش في عرقوب شقرة.