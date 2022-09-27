سمية الخشاب ورانيا يوسف يحتفلان بانطلاق تصوير فيلم "التاروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة سمية الخشاب والفنانة رانيا يوسف بانطلاق تصوير فيلم "التاروت"، وحضر الحفل منتج العمل بلال صبري، والمؤلف معتز المفتي.

يذكر أن فيلم "التاروت"، يشارك في بطولته: سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان 2021.

بينما رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.