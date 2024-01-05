شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عبد العزيز النجار: كواليس "حالة خاصة" كانت جميلة واستمتعت بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج عبد العزيز النجار، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد، وأول عمل من إخراجه.

وقال عبد العزيز النجار:"كواليس المسلسل كانت جميلة جدا والمسلسل خد من اسمه كان حالة خاصة فعلا كنا مستمعين جدا بالشغل طول الوقت واستمتعت جدا بالمسلسل".

ودائما التجربة الأولى بتبقى أصعب تجربة وكان فى صعوبات كتير في التصوير، رد قائلا:"كتير جدا طبعا طول الوقت بالذات أن المسلسل بسيط جدا والبساطة بتحتاج طول الوقت تركز إزاى تحسس اللى بيتفرج زى ما أنا أول مرة قريت المسلسل وهو بسيط وممتع جدا وأنا اقدر أوصله للناس بالشكل ده حاجة صعبة جدا، الجديد بالنسبة ليا مشاهد المحاماة كانت ممتعة أوى وانى افهمها وأذاكرها أكتر وأحاول أطلعها بشكل مختلف غير ما بتطلع في العادى".

وعن سعادته بإخراج أول عمل، قال:"بحاول استوعب انى عملت أول عمل ليا والحقيقة حاجة جميلة أن الواحد في يوم من الأيام قدر يحقق جزء من حلمه وكانوا 8 سنين نتيجتهم جميل".

وهل المخرج يتدخل في سيناريو العمل، رد قائلا:" نقاشات مهمة بتحصل بين المخرج و المؤلف وليس تدخل و المؤلف مهاب طارق مبهر جدا وكل النقاشات بينى وبين مهاب كانت مهمة للعمل ومفيدة وكان لا يوجد أي خلاف بينا وتدخل بالعكس كنا مستمتعين جدا وإحنا بنكلم مع بعض وازاى نخلى كل حاجة أحس".

واختتم حديثه، قائلا:" هو عمل جماعى وأنت مخرج تبقى عارف ايه اللى ينفع جوه المسلسل وايه اللى مينفعش ولكن الآراء طول الوقت مهمة ومثمرة وبالعكس بدل ما واحد يفكر يبقى في 100 دماغ بتفكر ولكن القرار في الآخر لازم يبقى عند المخرج، ونفسى الناس تنبسط بالمسلسل زى ما أنا انبسطت واستمتعت وأنا بعمله وأتمنى الناس تستمتع بالمسلسل".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

