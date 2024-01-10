طرح بوستر الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "وبينا ميعاد" عن بوستر الجزء الثاني من العمل، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتصدر الفنان صبري فواز البوستر الرئيسي للعمل بجانب الفنانة شيرين رضا.

مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا، صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج هاني كمال.

ومن المقرر عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

يذكر أن مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الأول بطولة كل من شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، تأليف وإخراج هاني كمال.

