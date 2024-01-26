ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجمة تايلور سويفت من المقرر ان تقاضي الموقع الذي نشر صورا مفبركة لها من دون ملابس بالذكاء الاصطناعي.
على صعيد آخر كان ألقى عناصر من شرطة نيويورك القبض على رجل كان يحاول أن يقتحم شقة تايلور سويفت في تريبيكا بـ نيويورك.
وقد تلقى الضباط مكالمة هاتفية بشأن "شخص غير منضبط" في شارع فرانكلين، وفق ما قال متحدث باسم قسم الشرطة الذي أضاف :"عند الوصول، أُبلغت الشرطة أن الشخص حاول فتح باب مبنى في الموقع".
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت من دون ملابس..وهذا ما تفكّر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.