تايلور سويفت من دون ملابس..وهذا ما تفكّر به

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجمة تايلور سويفت من المقرر ان تقاضي الموقع الذي نشر صورا مفبركة لها من دون ملابس بالذكاء الاصطناعي.



على صعيد آخر كان ألقى عناصر من شرطة نيويورك القبض على رجل كان يحاول أن يقتحم شقة تايلور سويفت في تريبيكا بـ نيويورك.

وقد تلقى الضباط مكالمة هاتفية بشأن "شخص غير منضبط" في شارع فرانكلين، وفق ما قال متحدث باسم قسم الشرطة الذي أضاف :"عند الوصول، أُبلغت الشرطة أن الشخص حاول فتح باب مبنى في الموقع".