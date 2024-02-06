رانيا يوسف راقصة شعبية بهذا العمل.. وهكذا أطلت ببدلة الرقص

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة المصرية رانيا يوسف في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "جريمة في نتصف الليل"، بشخصية راقصة شعبية.

وقد إنتشرت صور للشخصية التي تؤديها، وقد بدت من داخل ملهى ليلي ببدلة الرقص، وبحسب المعلومات الشخصية لديها ابنة في مرحلة التعليم الجامعي، تتعرّض للعديد من المشكلات والأزمات داخل الجامعة، كما أنها تدخل بصراع دائم مع الإبنة بسبب عملها.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم: أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير وآخرون.

