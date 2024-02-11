شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يبدأ تصوير مسلسله "مليحه" تمهيدًا لعرضه فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم دياب تصوير دوره في مسلسل مليحة" الذى يلعب بطولته في موسم رمضان المقبل، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة ds، حيث كان فريق العمل قد بدأ تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بدون دياب، ليبدأ دياب وباقى فريق العمل التصوير.

وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ومن المقرر أن تبدأ تصويردورها خلال أيام، سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة. نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.