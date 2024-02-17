طفلة مسلسل "بابا جه".. وفاة جد الممثلة لافينيا نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الممثلة الشابة لافينيا نادر، منذ قليل، عن وفاة جدها، كما كشفت موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتبت لافينيا، عبر حسابها على فيسبوك: "انتقل الى الأمجاد السماوية جدو كمال وصلاة الخارجة في كنيسة العذراء والملاك بالخلفاوي بشبرا مصر الساعة 3 العصر، والعزاء في القاعة بكنيسة العذراء والأنبا موسى بوكالة البلح بكورنيش النيل الساعة 7 مساء".

وتشارك الطفلة لافينيا في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني.

كما شاركت مؤخرا في أفلام "مقسوم" و "شماريخ" و "شلبي" ، ومسلسلي "سره الباتع" و "حضرة العمدة".

