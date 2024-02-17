الارشيف / فن ومشاهير

طفلة مسلسل "بابا جه".. وفاة جد الممثلة لافينيا نادر

0 نشر
0 تبليغ

  • طفلة مسلسل "بابا جه".. وفاة جد الممثلة لافينيا نادر 1/2
  • طفلة مسلسل "بابا جه".. وفاة جد الممثلة لافينيا نادر 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الممثلة الشابة لافينيا نادر، منذ قليل، عن وفاة جدها، كما كشفت موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتبت لافينيا، عبر حسابها على فيسبوك: "انتقل الى الأمجاد السماوية جدو كمال وصلاة الخارجة في كنيسة العذراء والملاك بالخلفاوي بشبرا مصر الساعة 3 العصر، والعزاء في القاعة بكنيسة العذراء والأنبا موسى بوكالة البلح بكورنيش النيل الساعة 7 مساء".

وتشارك الطفلة لافينيا في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني.

كما شاركت مؤخرا في أفلام "مقسوم" و "شماريخ" و "شلبي" ، ومسلسلي "سره الباتع" و "حضرة العمدة".

اقرأ أيضا:

كنزي دياب في جلسة تصوير شتاء 2024 والجمهور:"مذهلة"

"ناس بتشد محمد سعد لتحت زي موصلاح".. وائل إحسان يكشف سر تراجع بطل اللمبي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا