العرض العالمي الأول لفيلم "ماي ورد" لمحمود الشيخ بمهرجان مسقط السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حظي الفيلم البحريني ماي ورد للمخرج محمود يحيى الشيخ بعرض عالمي أول كامل العدد بمهرجان مسقط السينمائي الدولي بسلطنة عمان (٣-٧ مارس) في دورته الحادية عشر يوم ٤ مارس بمول عمان والمول الكبير.

واستقبل الجمهور الفيلم استقبال حافل وجاءت ردود الفعل والإشادات بشكل واسع ومميز حيث تفاعل المشاهدين مع القصة التي يتناولها الفيلم بشكل حساس وذكي.

وتنطلق هذه الدورة من مهرجان مسقط السينمائي تحت عنوان "عمّان المتجددة" وتنظمه الجمعية العُمانية للسينما وسط حضور نخبة من المخرجين والنقاد ونجوم الفن والسينما من داخل وخارج سلطنة عُمان؛ وذلك إيمانا بأهمية السينما كرسالة إنسانية خالدة تصل لكل الشعوب بلغة واحدة.

تدور قصة فيلم ماي ورد حول مريم التي قضت ٤٠ سنة من حياتها في تربية أبنائها ورعاية العائلة. بعد وفاة زوجها الشيخ جعفر يتقدم لخطبتها حبيبها السابق و تقرر الموافقة.