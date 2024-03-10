بالصور .. عرض فيلم الرؤيا بنادي السينما المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية علي نشر الثقافة السينمائية ، أقيمت مساء أمس السبت فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، والذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر ، وعرض خلال النادي فيلم الرؤيا للمخرج محمد سحيو ومونتاج طارق نظير.

الفيلم يناول قصة شاب يحاول أن يرسم صورة جيدة للرسول من أوصافه بالسيرة ولكنه لا يستطيع ويرى رؤيه الرسول، ويسأل علماء الدين عن مشروعيه رسم صورة للرسول ولكن الاجابه تأتى فى النهايه أن اتباع خلقه للرد اولى من ابداع خلقه.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة للفيلم القصير ، وتم خلالها مناقشة الفيلم مع صنُاعة والجمهور.

الفيلم حاصل على دعم وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما ، وتم عرضه مؤخراً ضمن فعاليات الدورة ال ٢٥ لمهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ،

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.