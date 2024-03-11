مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى.. خناقة روجينا مع محمد ثروت بسبب 500 جنيه

القاهرة - سامية سيد - خطفت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، الجمهور بأحداثها المشوقة، والتي جعلت المشاهدين في حالة ترقب شديد لمشاهدات أحداث الحلقة من بداية الدقيقة الأولى، والكل في انتظار ماذا سيحداث في الأحداث المقبلة، نظرا لحرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير من بداية عرض العمل.

بدأت أحداث الحلقة كانت مع سعد (محمد ثروت) زوج نصر(روجينا)، حيث يعمل سعد سائق ميكروباص، ويدمن شرب المخدرات مما يجعله يدخل في خناقة مع نصرة، ويستولي على مالها بالقوة، وقام بضربها، ويأخذ منها 500 جنيه، لكي يشرب بهم المخدرات.

كما تظهر الحلقة أن نصرة (روجينا) شايلة الهم، حيث إنها على الرغم من كونها شقيقة كل من روقية (رنا رئيس) ، وشريف ( يوسف الأسدي)، ورحمة (نهى عابدين)، ولكن دائما ما تساعدهم، فهي تساعد رقية في مصاريف جامعتها، كما تساعد شريف في تحقيق حلمه في الغناء، و تعمل على محاولة تدبير المال لرحمة من اجل زوجها، هذا إلى جانب ابنتها الوحيد، التي تعاني من مشكلة في التنفس.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.