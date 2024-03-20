أول تعليق من حمادة هلال بعد ظهوره في «رامز جاب من الآخر»

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفنان حماده هلال على ظهوره كضيف في برنامج "رامز جاب من الآخر" بصحبة الفنان أحمد فهمي.

ونشر منشورًا عبر حسابه على إنستجرام نصه: «حبيبي يا صاحبي، ألف مبروك على البرنامج التحفة، وأجمل حاجة إني كنت مع المحترم أحمد فهمي».

وكان قد استضاف رامز جلال في حلقته اليوم من برنامج «رامز جاب من الأخر»، الفنان حماده هلال وأحمد فهمي، ومزح معهما خلال فقرات البرنامج المتكونة من عدة مقالب.

وبعد سقوط حماده هلال وأحمد فهمي، في الفقرة الأولى من المقلب سألهما رامز بعض الأسئلة المُحرجة، وهدد رامز جلال المداح قائلًا: «آخر سنة المداح السنة دي»، ولم يرد حماده هلال عليه إذ كان ساكتًا أغلب الفقرات

وقال رامز عنهما في المقدمة: «واحد كان بيغني شعبي، وعينهم زاغت على التمثيل واحد استحلى نفسه».

