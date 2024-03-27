لم شمل نجوم مسلسل “غراند أوتيل” بعد ثماني سنوات من عرضه… اقرأ التفاصيل

كشف المخرج كريم السبكي عن البوستر الرسمي لفيلم “شقو” الذي من المقرّر طرحه في جميع دور سينما مصر خلال موسم عيد الفطر.

يستمد فيلم “شقو” إلهامه من رواية “أمير اللصوص” للكاتب تشاك هوجان، ويتناول قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يتخطّون حدود القانون في سلسلة من الأحداث المثيرة والمشوّقة، حيث يقومون بأعمال إجرامية مشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري ويشتمل على مجموعة من النجوم مثل يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، بالإضافة إلى ظهور بعض الفنانين كضيوف شرف.

كما يعود الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني للقاء مجدداً في فيلم “شقو” بعد مرور ثماني سنوات من تقديمهم مسلسل “غراند أوتيل” الذي عُرض في شهر رمضان عام ٢٠١٦.