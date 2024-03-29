شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 4.. مروان يخفى خبر وفاة ابنه الحقيقى على ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وسرعان ما شهدت علم "مروان" بوفاة ابنه الحقيقي بعد الوصول إلى محل إقامته في الإسماعيلية وسرعان ما عاد مرة أخرى للقاهرة ليقابل زوجته "ليلى" ويخبئ عليها خبر وفاة ابنهما ويخبرها بعدم الوصول إلى معلومات جديدة.

ويظهر آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشخصيتى زوجين يعانيان من مشاكل عديدة بينهما، تدفعهما إلى التفكير فى الانفصال أكثر من مرة، كما أظهر الإعلان إصابة طفلهما بمرض خطير يقلب حياتهما تماماً، هذا بالإضافة إلى ظهور علاقة حب قديمة بين عائشة بن أحمد وعمر الشناوى.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان