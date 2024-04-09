شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.. مواجهة بين عم حسن ومروان وابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، مواجهة بين عم مروان وحسن مع ابنه على احقية الأرض، بعد أن قرر الاستيلاء على ارضهم الحلقة السابقة، لتشهد الحلقة الأخيرة مواجهة كبيرة بينهما تنتهي بتهديد ابنه له بضرورة إعادة الأرض لهما.

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وصول ابنة الممرضة سحر إلى مروان وليلي في المستشفى وعثورها عليهما لإجراء بعض التحاليل الطبية للوصول إلى والدة عمر الحقيقي، واختتمت الحلقة بوصولها إلى باب غرفة العناية المركزة الخاصة بالطفل عمر.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

