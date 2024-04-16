شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: Sitfy Poland .. مصر تصدر صناعة المهرجانات لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صناعة المهرجانات تحتاج دائما لخبرات فنية، وهي وســيلة فعالة لتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات والتشــجيع علـى تحقيـق تفاهـم أعمـق عبـر تقاسـم التجـارب، ومن الناحية الاقتصادية فهي تحقق فوائد مالية وفرصا تجارية وتنشيطا سياحيا، كما أنها تخلق فرص عمل.

والمهرجانات الفنية من وجهة نظري هي سلاح مهم في لعب دور ريادي في العالم، ونشر الثقافة وجذب السائحين، ولمصر مهرجانات كثيرة يسعى الفنانون حول العالم لحضورها والمشاركة فيها، ومع كثرة المهرجانات علينا أن نفكر في مدي التأثير وتحقيق الأهداف والنجاحات لمصر، وريادتها في هذا المجال، ويبدو أن نجاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي علي مدار 8 دورات استضاف فيها الكثير من الفرق المسرحية العالمية وكرم نجوما في المسرح من مصر ومن العالم العربي والغربي، قد أهله ليكون نموذجا يحتذي به، فيصدر صناعة المهرجانات من مصر لدول أوروبا ، ويقيم صناعه دورة تأسيسية في دولة بولندا باسم مهرجان Sitfy Poland ، وهذه في رأيي خطوة مهمة ليست لصناع المهرجان بل لمصر في كونها تصدر صناعة المهرجانات لدولة أوربية وهي بولندا، فصناع المهرجان المصري يقدمون نموذجا من مهرجان مصري في دولة أوربية بمشاركة صناع مسرح من دولة بولندا ، وسيكون هناك نسخة أخري في إيطاليا مستقبلا .



الدورة الأولي من مهرجان SitfyPoland، تقام خلال هذا الشهر في الفترة من 20-23 أبريل 2024 ، علي أرض دولة بولندا، وتحديداً في مدينة كراكوف - العاصمة القديمة ذات التاريخ الحضاري والثقافي الكبير، ويرفع اسم مصر من خلال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من خلال مؤسسي ومنظمي هذا المهرجان الذي تشكلت لجنته العليا من الجانب المصري متمثل في المخرج والفنان مازن الغرباوي والدكتورة الفنانة إنجي البستاوي مع المشاركين في التنظيم من دولة بولندا، وهم الفنان زين رشاد المدير الفني للمهرجان والمؤسس المشارك من مصر ومقيم في بولندا، ومونيكا هس رشاد المدير التنفيذي المساعد من بولندا، والدكتورة ماريجونا بكتيسي فيراتي من كوسوفو، الفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا، عمر الحمادي من الإمارات.



