ماجدة الرومي تطلّ كالأميرات من قصر عابدين وتشدو بحب مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط أجواء ساحرة ممتزجة بالعراقة وعبق الماضى بحضور لفيف من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أحيت النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي احتفالية ضخمة بمواصفات عالمية داخل قصر عابدين التاريخي بالقاهرة.

وأطلت السيدة ماجدة الرومي قبيل حفلها مباشرة من شرفة قصر عابدين مرتدية فستاناً أبيض لتبدو كالأميرات وألقت تحية للحضور وسط عاصفة من التصفيق الحار.

ثم توجهت إلى خشبة المسرح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار العالمى نادر عباسي.

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل بكلمة في حب مصر، قائلة: “كيف ما بدنا نحب شعبها الطيب وأرضها المباركة وفنها اللي أسعدنا من يوم لما اتخلقنا بهالدنيا .. كيف ما بدنا نحب نيلها ونهارها وليلها اللي ما بينام.. كيف ما بدنا نحبها وعندها كل هالتقدير لعظمة تاريخها وبطولاتها وجيشها وإنجازات رجالها.. ربنا يديمها على طول محفوظة برعايته.. وعلى طول على طول وللأبد برحمته.. بحبك مصر” لتنطلق عاصفة من التصفيق الحار وهتافات الإعجاب.

واطربت الفنانة الكبيرة ماجدة الآلاف من كبار الشخصيات المصرية والعربية ممن تواجدوا بقصر عابدين بعدد من أغانيها الرومانسية والملحمية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني والتي افتتحتها بأغنية “مررت في خيالي” ثم “يا مساء الفل يا بهية”.

وقدمت الإعلامية جاسمين طه فقرات الحفل بقصر عابدين وكان ضمن الحضور وزير الشباب والرياضة وحرمه ووزيرة الثقافة ومن نجوم الفن إلهام شاهين والموزع الموسيقي أحمد عبد العزيز وخطيبته المطربة التركية العالمية ريماس ومحمد وطنى مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة دينا عبد الله ووالدتها.. وغيرهم ممكن كان فى استقبالهم المهندس أيمن القوصى.

ومن الإعلاميين حضر محمود المملوك وحرمه ومجدى الجلاد ولميس الحديدي وشريف فؤاد وأكرم القصاص وحرمه وعماد الدين حسين .. وغيرهم من المشاهير.