براد بيت بنزهة مع حبيبته على الشاطئ.. وهذا ما كشفه مقربون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد النجم براد بيت برفقة حبيبته مصممة المجوهرات إينيس دي رامون أثناء قيامهما بنزهة رومانسية صباحية على الشاطئ، وسط أخبار تفيد بأن علاقتهما بدأت تزداد جديّة.

وفي التفاصيل، خرج الثنائي بنزهة مع كلابهما على طول شاطئ سانتا باربرا في 29 نيسان (أبريل)، وبدا الثنائي مقربين من بعضهما البعض فيما كانا يستمتعان بفنجان من القهوة، علماً أنّه منذ ارتباطهما، يحاولان إبقاء علاقتهما الرومانسية بعيدة عن الأضواء.

والأكيد أن الثنائي ظهرا مستمتعين بنزهتهما، وكانت معنويّاتهما عالية حتّى أنّ بيت قام بلفّ ذراعه حول حبيبته مرّتين.

وتأتي هذه النزهة بعدما شوهدت دي رامون في نزهة مع صديق في لوس أنجلوس في اليوم نفسه الذي نشر فيه موقع DailyMail.com تقارير حصرية تفيد بأن علاقتها مع بيت توترت بسبب قضية طلاقه من زوجته السابقة أنجلينا جولي التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

إلّا أنّ تقارير أخرى صدرت مؤخراً أكّدت أن علاقة الثنائي تزداد قوّة وتتخذ منحى أكثر جدّية، حتّى أنّ بيت بدأ بتقديم دي رامون على أنها حبيبته.

ووسط جدية علاقتهما، كشف مقربون أن أنجلينا جولي وجهت تحذيراً واحداً لحبيبة طليقها وهي أن تبتعد عن أطفالهما، إذ لا تسمح لأطفالهما بقضاء بعض الوقت مع إينيس.

وشرح المقربون: “لا شك في أن إينيس تريد مقابلة الأطفال، ولكنها تعلم أنّه على براد أن يفعل كل ما يلزم لرؤيتهما دون أن تُحدث أنجلينا أي مشكلات”.