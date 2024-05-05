"أعظم صوت في الدنيا".. مي كساب تشيد بحفل آمال ماهر في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة مي كساب بأداء الفنانة آمال ماهر من حفلها الغنائي الساهر الذي أقيم مساء أمس الجمعة في جدة ضمن فعاليات "تقويم جدة" و"بنش مارك" على مسرح أونيكس أرينا بقيادة المايسترو وليد فايد.

ونشرت "مي" صور من كواليس حضورها الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت: "ليلة من ألف ليلة وليلة رجعت أعظم صوت في الدنيا تطربنا وتمتعنا بصوتها المنفرد آمال ماهر في جدة شكرًا بنش مارك على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، شكرًا للجمهور الكريم".

وشاركت الفنانة مي كساب مؤخرًا بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان طارق لطفي والفنان باسم السمرة وعرض بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب ظهورها كضيفة شرف بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض في نفس التوقيت.

يذكر أن مي كساب تشارك بفيلم "ذعر" بطولة الفنان أحمد فتحي وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول مطربة تعمل في الملاهي الليلية وتتجه للتمثيل، وكاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، ويمران بالعديد من المفارقات الكوميدية، تأليف هشام يحيي، وإخراج شادي علي والمقرر عرضه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

"من صوت الكويت لـ تركها المايك".. ماذا حدث في حفل شيرين عبد الوهاب؟ (صور وفيديو)

عمر كمال يكشف تفاصيل تعرضه للسطو بأحد البنوك في أمريكا: "كان معاه قنبلة هيفجرها"