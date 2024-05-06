ناهد السباعي على ضفاف النيل وميرهان حسين بإطلالة صيفية.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موقع الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى سياراته الفارهة في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورًتا جديدة أثناء استمتاعها بعطلة الربيع، خلال رحلة نيلية في محافظة أسوان رفقة عدد من صديقاتها.

ميرهان حسين

تألقت النجمة ميرهان حسين، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، موجه التهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بأحدث صورة لها من مدينة قبرص أثناء قضاء عطلة الربيع.

أحمد مالك

شارك الفنان أحمد مالك جمهوره بأحدث صور له من داخل أحدى الأراضي الزراعية، أثناء قضاء عطلة الربيع.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورًا لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء قضائها عطلة إجازة الربيع مع صديقتها.

ريم مصطفى

تألقت الفنانة ريم مصطفى في أحدث ظهور لها بإطلالة رياضية عبر حسابها على موقع "انستجرام".

مريام فارس

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من احتفالها مع أولادها بعيد الفصح.

دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها صورة جديدة لها، أثناء قضاء عطلة إجازة الربيع في العاصمة الفرنسية باريس.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها على السوشيال ميديا صورًا جديدة أثناء استعراض جمالها وأنوثتها أمام المرآة.