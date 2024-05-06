إضراب العمال يهدد فعاليات "كان السينمائي".. تعرف على القصة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت منظمة العاملين الغير المنتظمين في المهرجانات السينمائية ومنها كان السينمائي، تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات خلال فعاليات المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 14- 25 مايو الجاري.

ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" دعت مجموعة فرنسية تمثل مصالح العاملين في مهرجان كان السينمائي إلى إضراب عام لجميع العاملين في مهرجان كان السينمائي وأقسامه الجانبية، ووجهت المجموعة الدعوة في بيان رسمي اليوم الاثنين، وذلك نظرًا لمواجهة العمالة الغير منتظمة خطرًا بسبب العقود قصيرة الأجل وبالأخص في المحافل السينمائية وأن العديد منهم لا يشملهم برامج التأمينات ضد البطالة في فرنسا وعدم حصولهم على أي إعانات.

وأشارت عدة صحف فرنسية إلا أن هذه الإضرابات ستستمر حتى 1 يوليو المقبل، وقالت في بيانها: "هذه الإصلاحات تضع العاملين في المهرجانات في حالة من عدم الاستقرار لدرجة أن الغالبية منهم سيضطرون إلى التخلي عن وظائفهم، مما يعرض الأحداث التي يشاركون فيها للخطر"، وأضافوا أن مهرجان كان ووزارة الثقافة الفرنسية ومجلس السينما الفرنسي استقبلوا مخاوف العمال بحرص شديد على الرغم من عدم تقدير الموقف بتدابير ملموسة حتى الآن.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

كما يعرض ولأول مرة الفيلم السعودي "نورة" ضمن مسابقة "نظرة ما" للمخرج توفيق الزايدي، وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على تهنئة صناعه عبر منشور نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "إن شاء الله تحققون للوطن ولأنفسكم ما تستحقون، أنت سعود وهذه الجائزة الحقيقية".

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرة سينمائية امتدت لسنوات وحققت خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ستقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل.

