كبرت البنوتة.. جنا عمرو تحتفل بتخرجها من المدرسة بأمريكا (فيديو)

القاهرة - سامية سيد - كانت الطفلة جنا عمرو تسيطر على الأعمال الفنية وقت طفولتها واشتهرت وقتها بالطفلة جنا، ثم بعد فترة غابت عن الساحة وبعد ذلك ظهرت وأحدثت ضجة كبير، بعد غيابها لفترة كبيرة، ونشرت صورة جديدة لها بعد تغير ملامحها بعض الشىء، خاصة أن الجمهور اعتاد على رؤيتها فى صورة الطفلة الصغيرة بالأعمال الفنية التى شاركت فيها، وجاءت أغلب تعليقات المتابعين على صورتها "كبرتى وبقيتى شابة ومبقتيش طفلة".

ثم اختفت وظهرت مرة أخرى وهي بتحتفل بتخرجها من المدرسة في أمريكا، ونشرت صور وفيديوهات عبر حسابها على إنستجرام، من حفل التخرج، وكتبت قائلة: "افراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدنى عائلتى وأصدقائى في رحلتى حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسة".

جنا عمرو من مواليد 10 يونيو 2005، تم اكتشافها عن طريق المخرج أكرم فريد عندما شاهدها في برنامج الأطفال الشهير ستار صغار وقدمها أكرم فريد في فيلم سامي أكسيد الكربون وقدمت دور البطولة إلى جانب الفنانة الكوميدي هاني رمزي.

وقدمت جنا عمرو فى طفولتها العديد من الاعمال الفنية، فيلم "سامى أكسيد الكربون" مع النجم هانى رمزى، وفيلم "مستر أند مسيز عويس" مع النجم حمادة هلال، وفيلم "توم أند جيمى" مع هانى رمزى، وفيلم "حصل خير" للنجم محمد رمضان وسعد الصغير، وفيلم "خطة جيمى" مع ساندى وفيلم "فوبيا" وفيلم كلبى دليلى وقدمت برنامجها "الليلة مع جنا"، قدمت مسلسلات "الشوارع الخلفية وجنى في بلاد العجايب وحاميها حراميها ولهفة.



