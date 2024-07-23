شكرا لقرائتكم خبر عن حفلتان لـ لطيفة في تونس بمهرجانى طبرقة وصفاقس الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

بعد النجاح الذي حققه ألبومها "مفيش ممنوع"، سافرت النجمة لطيفة إلى بلدها تونس، لإحياء حفلات غنائية هناك، إذ تحيي لطيفة حفلين بمهرجانين مختلفين في تونس خلال شهر يوليو الجاري.

وتشارك لطيفة بحفلة استثنائية يوم 27 يوليو بمهرجان طبرقة الدولي، كما تقدم حفلة أخرى يوم 29 يوليو بمهرجان صفاقس الدولي، وتعود بعدها إلى مصر.

الجدير بالذكر إن النجمة لطيفة طرحت ألبومها "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فى تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي، وتجاوز ألبوم لطيفة 25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدر التريند خلال الفترة الماضية عبر كافة منصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.