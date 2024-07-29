شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض منزل الزوجية للبيع.. بن أفليك يشتري قصرًا جديدًا بـ 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترى بن أفيلك قصرًا جديدًا بقيمة 20.5 مليون دولار مطل على المحيط، ويحتوي المنزل على خمس غرف نوم وستة حمامات مع مناطق إفطار وتناول الطعام، بالإضافة إلى غرفة عائلية منفصلة، ومكتب، وخزانة للملابس، وغرفة وسائط، وبيت ضيافة، والمزيد من وسائل الراحة النموذجية لمنزل بملايين الدولارات.

ويعد هذا التطور أقوى إشارة حتى الآن إلى أن زواج بن آفليك من جينيفر لوبيز، ربما يتجه نحو الطلاق، ويأتى هذا بعدما أدرجت جينيفر وآفليك، منزلهما في بيفرلي هيلز، للبيع مقابل 68 مليون دولار، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد شراء العقار مقابل 60 مليون دولار في مايو، لكنهما لم يجدا أي مشترين فوريين، وذلك وفقًا لما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

الثنائي العالمي أمضيا مؤخرًا الذكرى الثانية لزواجهما منفصلين وسط تقارير تفيد بأنهما يعيشان في منازل منفصلة، وبينما كانت لوبيز تعيش في منزل الزوجية، كان أفليك يعيش في شقة مستأجرة بقيمة 100 ألف دولار شهرياً، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من منزل زوجته السابقة جينيفر جارنر في برينتوود.

بن أفليك كان متزوجًا من جينيفر جارنر، فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2018، ولهما أطفال هم فيوليت، 18 عامًا، وفين، 15 عامًا، وصامويل البالغ من العمر 12 عامًا، فيما بدأت التقارير حول المشاكل الزوجية بين أفليك ولوبيز، في الانتشار خلال شهر مايو الماضى بعدما لم يظهر الثنائي معًا منذ أواخر مارس.