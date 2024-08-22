مي عمر ومحمد سامي يقضيان سهرة رومانسية في أحد المطاعم الإيطالية والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة لها مع زوجها المخرج محمد سامي خلال قضائهما سهرة رومانسية في أحد المطاعم على جزيرة سردينيا الإيطالية.

ونشرت مي، صورة رومانسية تجمعها بزوجها محمد سامي، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض"، "الله يخليكم لبعض"، "أجمل زوجين على الإطلاق"، "سعيدة بعلاقتك بيها"، "اجمل وأحلي واطيب اتنين في الكون كله"، "قمرين ربنا يحميكو ويحفظكم".

وكانj آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مي عمر تخوض بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

