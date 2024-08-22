مهرجان الجونة السينمائي يطلق برنامجا جديدا "سيني جونة للأفلام القصيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انعقادها بداية من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024، إطلاق برنامج جديد للأفلام القصيرة تحت مظلة "سيني جونة". وتقام فعاليات سيني جونة بداية من 25 وحتى 31 من أكتوبر 2024.

"سيني جونة للأفلام القصيرة"، برنامج يعمل على توفير فرص وخلق مساحات من الدعم للأفلام القصيرة الواعدة، ويبدأ أنشطته بدعوة مفتوحة لصناع الأفلام للتقدم بمشاريعهم للحصول على جوائز مالية تقدم للأفلام الروائية القصيرة "قيد الإنتاج".

الجوائز مُقَدَمة من قِبل مدينة O West، التي تقدم دعمًا ماليا بقيمة 2,250,000 جنيه مصري موزعة على 3 جوائز: الأولى بقيمة مليون جنيه، والثانية بقيمة 750,000 جنيه، والثالثة بقيمة 500,000 جنيه.

وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي في بيان صحفي أن "قرار تخصيص قسم خاص للأفلام القصيرة يأتي ضمن استراتيجية المهرجان لدعم وتشجيع صناع الأفلام الشباب، والمساهمة في تطوير صناعة السينما بشكل عام"، مشيرا إلى أن "ذلك يأتي كاستكمال للشراكة الناجحة بين الجونة ومدينة O West، التي لطالما كانت شريكًا حريصًا على دعم المشهد السينمائي".

وبحسب البيان لن يتوقف الأمر عند التمويل فحسب، بل ستحظى المشاريع الفائزة بفرصة العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدورة التالية لمهرجان الجونة السينمائي. هذا العرض يتيح للأفلام الفائزة فرصة الاحتفاء بها في بلدها، من خلال مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي التي تضم أبرز الأفلام سنويًا، مع منحها الحرية لاكتساب الشهرة والعرض أمام العالم في المهرجانات السينمائية العالمية.

يبدأ استقبال المشاريع في 22 أغسطس وحتى 7 سبتمبر في دعوة مفتوحة لصناع الأفلام المصريين، وسيُدعى أصحاب المشاريع المختارة إلى مهرجان الجونة السينمائي حيث سيعرضون مشاريعهم على لجنة تحكيم من خبراء الصناعة على أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في 31 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، علق تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة O West ومكادي هايتس وبيوم، "نحرص في مدينة O West على إثراء المشهد الفني والثقافي في مصر وهو ما عززته إقامة مهرجان الجونة السينمائي كل عام ليكون فرصة حقيقية ليمتد هذا الدعم للسينما والتي تعد من أعظم أشكال الفن". وأضاف دويدار "نحن سعداء بنمو تعاوننا ليشمل برامج جديدة ومؤثرة والتي كان أخرها برنامج للأفلام القصيرة. يأتي هذا الدعم متماشيا مع اهتمام O West بتنمية صناعة الأفلام المصرية وتمكين صناع الأفلام المحلية، ورؤيتنا لبناء مدينة متكاملة مستدامة تساهم في تنمية المجتمع في مجالات التعليم والفن والثقافة والرياضة وريادة الأعمال."

ومن جهتها عبرت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري، عن سعادتها بإطلاق سيني جونة للأفلام القصيرة قائلة "فرحتي كبيرة لرؤية الأفلام القصيرة وهي تحظى بالتمكين وتمنح مساحات جديدة مؤثرة،" مضيفة "إنها لفرصة رائعة لجلب مواهب جديدة لصناعة الأفلام."

بينما قالت مريم نعوم، رئيسة منتدى الجونة السينمائي "ما يميز سيني جونة للأفلام القصيرة هو تمكين صيغة غالبًا ما يتم تجاهلها ولكنها ذات قيمة كبيرة لصناع الأفلام. فخلال السنوات القليلة الماضية، نالت الأفلام القصيرة المصرية إشادة دولية وحققت بعضًا من أبرز الجوائز في مجموعة من المهرجانات السينمائية العالمية. تعد الأفلام القصيرة بطاقة التعارف الذي يستخدمه صناع الأفلام لتقديم أنفسهم للعالم، كما أنها مساحة حرة لصناع الأفلام المشهورين الذين غالبًا ما يتوقون للعمل على مشاريعهم الخاصة بحرية بعيدًا عن قيود صناعة الأفلام التجارية.”

يُذكر أن التعاون بين مدينة O West وسيني جونة ليس الأول من نوعه، ففي يونيو الماضي أسفرت هذه الشراكة عن "سيني جونة في أو ويست"، حيث أقيمت فعاليات سيني جونة في قلب القاهرة، للمرة الأولى ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة.

ويهدف هذا المشروع إلى إشراك محبي الفن السابع بالقاهرة في تجربة مهرجان الجونة السينمائي الغنية والمؤثرة، وتعزيز النمو الفني والمالي من خلال ورش العمل والماستر كلاس والجلسات الحوارية وفرص التواصل حيث لا يقتصر ذلك فقط على فترة المهرجان ولكن تمتد طوال العام في مدينة O West.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.