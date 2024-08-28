بملابس رياضية.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها.

ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها "ترينج" باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "اشتقنالك، ملكة الأناقة، بيلبقلك الأزرق وكل الألوان، أحلى واحدة من غير مجهود، الله أكبر قمر يا حبيبتي".

يذكر أن آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري والفنان إياد نصار وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

