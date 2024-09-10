سينام أونسال بديلة هذه النجمة في الهيبة بالنسخة التركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الصحافية التركية بيرسين ألتونش انضمام الممثلة التركية سينام أونسال إلى مسلسل “الهيبة” بنسخته التركيّة “شتاء عائلة ألبورا القاسي”، واضطلعت بدور الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الجزء الأوّل، وذلك بعد انفصال الممثلة التركية إسراء بيلجيتش عن العمل.

وقالت ألتونش في منشور عبر حسابها الرسمي في إنسغرام إنّ “الاتفاق تمّ مبدئياً مع سينام أونسال على البطولة النسائية، ووصل إلى مرحلة التوقيع على المشروع”.

وتابعت: “ذهبت أونسال إلى ماردين من أجل الأعمال التحضيرية للمسلسل، وستظهر أمام الجمهور هذا الموسم بدور “عليا ألبورا”، إذا لم يطرأ أيّ تغيير جديد”.

وأما دور البطولة الرجالية فسيؤديه الممثل التركي أوزان أكبابا، الذي صوّر أخيراً مسلسلاً من 10 حلقات، بعنوان “Çırak”، من تأليفه وإخراج أوزان أوزون أوغلو، بحسب تصريحات سابقة لألتونش.

وتدور قصة المسلسل، الذي سيعرض على “كنال د” التركية، حول شخصية “عليا”، التي عاشت في كندا لسنوات، وتأتي إلى مدينة ماردين التركية مع ابنها بعد وفاة زوجها “بوران ألبورا”، فتقع في فوضى عائلية أثناء محاولتها تنفيذ وصية زوجها، لتبدأ علاقة حبّ لاحقاً تجمعها بشقيقه “جيهان”، الذي سيؤدّي شخصيته أكبابا.

يشارك في إنتاج العمل لالي إرين وكرم تشاتاي، وكاتب سيناريو المسلسل هو غليزار إرماك، الذي له من الأعمال “على مرّ الزمان” و”عمر”. ويتولى الإخراج أحمد كاتكسيز الذي سبق له إخراج “العشق المشبوه” و”اللهيب” و”العائلة”.