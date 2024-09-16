شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم إكس مراتى يحصد 607 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم إكس مراتى بطولة النجوم هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون، إيرادات بلغت 607 ألف جنيه آخر ليلة عرض في السينمات، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية في السينمات المختلفة 75 مليون جنيه.

فيلم X مراتى تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول طبيب نفسى متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير، ويقوم ببطولة العمل هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، على صبحى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.

وكانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

وقال هشام ماجد، فى تصريح لـ"الخليج 365": "أقدم شخصية دكتور يوسف بكر دكتور نفسانى، ومتزوج من سحر وعندهم ابن اسمه سليم، وبيدخل فى حياتهم حد يبوظ كل حاجة"، متابعًا: "ما كنش فيه حاجة صعبة في التحضير للشخصية، أكثر من أن أنت بتحاول تبقى مقنع للمشاهد إنك دكتور نفسانى بجد، فتحاول تتكلم كلام يبان أن ده دكتور نفسانى، خاصة أن مصطلحاته مش مصطلحات شخص عادى".

وأضاف ماجد: "كلمت دكتور نفسانى سألته على شوية معلومات عن الشخصية ومصطلحاتها، خاصة أنه كان في مشهد في الفيلم محتاج أتأكد إنه بيحصل في الحقيقة أو لا، وأكيد المشاهدين هيشوفوا إن في شوية مبالغات مننا، بس في الآخر إحنا بنعمل فيلم كوميدى، مش المفروض كل حاجة تبقى مضبوطة أوى".