ندوة بأكاديمية الفنون غداً حول مكافحة الفساد

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:16 ص

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذ الدكتور غادة جبارة ندوة بعنوان "مدخل للحوكمة ومكافحة الفساد"، تقدمها تسنيم عمار باحث ماجستير فى الحوكمة ومكافحة الفساد ومدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر غدا الاثنين فى الحادية عشرة صباحا بمدرسة الفنون

وتتناول الندوة عدة محاور للنقاش، منها تعريف الحوكمة والفساد، مظاهر وأنواع الفساد وطرق مكافحته، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة لمكافحة الفساد.

وفى سياق آخر، حرصت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون على حضور حفل تخرج طلاب مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية دفعة 2024 والذى أقيم على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون تحت إشراف الدكتور أسماء جميل.

وأعربت " غادة جبارة" عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من طلاب مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية وبهذا الحفل المتميز والمتنوع فى فقراته والذى يعكس من المعلومات والتطبيقات العملية التى حصل عليها الطلاب خلال دراستهم بالمدرسة، واضافت أن الأكاديمية تتخذ خطوات جادة لوضع الطلاب على الطريق الصحيح وما زالت تسعى لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان مستقبل أفضل لطلابها.