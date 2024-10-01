شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام نشأت مخرج أوراق التاروت: نلتزم بقرارات النقابة ونتعهد بتنفيذ توجيهات أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج إبرام نشأت لـ"الخليج 365"، عن التزامه بقرار نقابة المهن التمثيلة، متعهدا بحذف مشهد البلوجر على غزلان من فيلم "أوراق التاروت"، مؤكدا أن على غزلان لا يشارك كممثل، حيث اقتصر دوره على جملة واحدة فقط كـ بلوجر، وأن المشهد تم تصويره قبل قرار النقابة بمنع البلوجرز واليوتيوبرز من المشاركة في المسلسلات والأفلام.

وأصدرت الشركة المنتجة للفيلم بيانا قالت فيه: "تلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية".

فيلم "أوراق التاروت" من إخراج إبرام نشأت وبطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

ويجمع التاروت، سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، إنعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وتعود سمية الحشاب إلى السينما في فيلم "التاروت" بعد غياب 7 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "الليلة الكبيرة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه عام 2015، أما رانيا يوسف فتعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى، اذ انتهت من تصوير فيلم "ورد ريحان" مع أحمد الفيشاوى وتستعد لاستئناف تصوير فيلم "ملك".