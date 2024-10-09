بالصور.. نادية الجندي وعماد زيادة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة وذلك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والمجتمع.

وكان من أبرز الحضور الفنانة نادية الجندي، الفنان والمنتج عماد زيادة، الفنان أحمد السقا، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامية هبة الأباصيري، الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

ورحلت بسمة ابنة أسامة شيحة، وابنتها ليال محمود طاهر، إثر حادث سير بطريق الجلالة.

وأعلن رجل الأعمال أشرف شيحة، عبر حسابه الشخصي فيسبوك، خبر وفاة الضحيتين، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء حملت الدعوات للفقيدين والأسرة.

