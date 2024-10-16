شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة قبل حفلها بمهرجان الموسيقى: الغناء قادر على دعم ومساندة الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة عبير نعمة لـ"الخليج 365"، إن موقفها واضح منذ البداية، وإنها أعلنت تبرعها بأجرها لمتضررى الحرب في لبنان، مؤكدة أن الفن ليس فقط للترفيه فهو رسالة ونستطيع أن نوصل من خلالها ما نريد إذ يرافقنا بكل أحوالنا السعيدة والحزينة، وقادر على دعم ومساندة الشعوب.

وأكدت نعمة في تصريحها لليوم السابع أن إحياء الحفل الغناىى الخاص بها في مهرجان الموسيقى العربية سيكون بمثابة إرسال رسالة تحية وسلام من القاهرة إلى لبنان.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.