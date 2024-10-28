أمبر روز توضح حقيقة اتهامها لبيونسيه بسرقة خطابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الذي أثارته بتعليقها على فيديو خطاب بيونسيه في تجمع كامالا هاريس بهيوستن، صرّحت عارضة الأزياء الأميركية أمبر روز أنها لم تقصد السخرية من بيونسيه، مؤكدةً أن تعليقها “أخذت خطابي بالكامل حرفياً” كان مجرد مزاح مع صديقتها.

جاءت تصريحات روز خلال حضورها حفل “هالوين” في هوليوود، حيث أوضحت: “حتى التصيد لم يعد آمناً بعد الآن، لأن النكات الصغيرة يمكن أن تنفجر على نطاق واسع.”

وكانت روز قد علقت على مقطع لخطاب بيونسيه نُشر عبر حساب “The Shade Room” قائلة: “إنها تريد أن تكون أنا بشدة. لقد أخذت خطابي بالكامل حرفياً”.

ويعتقد البعض أن موقف روز الداعم لدونالد ترامب في الانتخابات هو السبب وراء تعليقها الساخر، خصوصاً أن بيونسيه تدعم هاريس.

خلال خطابها، أكدت بيونسيه أنها تتحدث كأم، ودعت جمهورها للانضمام إلى “أغنية جديدة” لأميركا، مشددة على أهمية الوحدة والكرامة، وحرية التحكم بأجسادنا، في تجمع انتخابي بهيوستن بمشاركة كيلي رولاند.