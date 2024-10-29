أول منشور من نجل الفنان الراحل حسن يوسف:" ببالغ الألم أنعي والدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

عبّرالفنان عمر حسن يوسف، عن حزنه الشديد لفقدان والده الراحل حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وكتب عمر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف".

وتابع: "سوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة عقب صلاة العصر، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة".

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

