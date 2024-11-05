شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ لـ أحمد حسن فى كواليس صفحة بيضا: المخرج العسل رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصرى العالمى سامى الشيخ صورة جديدة تجمعه بالمخرج أحمد حسن من كواليس تصوير مسلسل "صفحة بيضا"، الذى يقوم ببطولته أمام النجمة حنان مطاوع، وعلق الشيخ على الصورة التى جمعته بالمخرج أحمد حسن قائلا: "المخرج العسل رزق".



أحمد حسن وسامي الشيخ

ويقدم سامى الشيخ خلال أحداث مسلسل "صفحة بيضا" شخصية ضابط مباحث يدعى إياد يحقق فى جريمة قتل حسبما كشف الشيخ فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

انتهى سامى الشيخ من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد Run، الذى تم تصويره بالكامل في بلدة باسكا، في كرواتيا، على أن يتم الإعلان قريب عن موعد طرح العمل عالميًا، وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لإيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وذلك بعد أن لمع اسم سامى الشيخ فى موسم دراما رمضان 2024، بشخصية برزك أميد فى مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج دكتور بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.