أسرار رشاقة إلهام شاهين وليلي علوي.. كيف فقدتا كل هذا الوزن؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تعتبر ليلى علوي وإلهام شاهين اثنتين من أقرب الأصدقاء في الوسط الفني، ومن المعروف عن الثنائي أنهما في وقتٍ سابق كان لديهما وزن زائد، لكن في أحدث ظهورٍ لهما أبهرا الجميع برشاقتهما ووزنهما المثالي.

ظهور لافت لليلى علوي وإلهام شاهين

أثناء حضورهما إحدى فعالياتفي دورته الـ 45 والتي انتهت أمس، ظهرتا معاً على الريد كاربت، وكانت ليلى علوي ترتدي فستاناً أحمر قصيراً، بينما اختارتفستان أوف وايت بتصميم عصري وشبابي.

وقد تم تداول هذه الصور بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وأشاد الكثير من محبي الثنائي بأناقتهما ورشاقتهما، وكان السؤال المتداول بين الجمهور عن سر رشاقتهما والظهور بإطلالة شبابية بسيطة.

https://www.instagram.com/p/DCnUplkoZ7h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCnUplkoZ7h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCnUplkoZ7h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إلهام شاهين تلجأ للحقن

كشفت إلهام شاهين في لقاءٍ سابق عن سر رشاقتها الملحوظة التي ظهرت بها مؤخراً في عدد من الفاعليات الفنية والمناسبات، وقالت: "حقن بس مبنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جداً لكن بتتعب صحياً، أنا ضعفت صحياً مش بس ضعفت حجماً، بتتاخد لفترة صغيرة لكن أنا بقالي كتير باخدها فعلشان كده ضعفت".

وطالبت إلهام الجمهور إذا كان قرار أحدهم استخدام هذا النوع من الحقن من أجل فقدان الوزن، فمن الضرروي أن تكون تحت إشراف طبي مع دكتور متخصص.

View this post on Instagram A post shared by سينماتك (@stvcinematk)

سر ريجيم ليلى علوي

ليلى علوي كانت واحدة من النجمات صاحبات الوزن الزائد في فترة سابقة، لكنها فقدت هذا الوزن وأصبحت من الرشيقات واستطاعت أن تحافظ على وزنها المثالي لفترة طويلة، وأكدت ليلى أنها تتبع ريجيماً خاصاً أهم أسراره هو عدم تناول الطعام ليلاً، وأن تكون وجبة العشاء زبادي بالليمون.

يمكنك متابعة بعد إطلالتها الأنيقة بالجونة.. إلهام شاهين تكشف سرّ رشاقتها وتحذر من أمر!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».