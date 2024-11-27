صبا مبارك تعلّق على تكريمها في مهرجان ضيافة.. وهذا ما قالته

صبا مبارك عن تكريمها في مهرجان ضيافة: مبسوطة كتير

"وتر حساس" أحدث الأعمال الدرامية لـ صبا مبارك

"موعد مع الماضي" عمل درامي منتظَر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - عبّرت الفنانةعن سعادتها بالتكريم الذي حظيت به من قِبل إدارةبدورته الثامنة وذلك عن مجمل أعمالها الفنية التي قدّمتها خلال الفترة الماضية.وقد حملت الدورة الثامنة من مهرجان "ضيافة" اسم الشاعر الراحل "نزار قباني"، ويتولى المهرجان تكريم المميزين والمبدعين من مختلف المجالات وكافة الدول، ويقوم بتسليط الضوء على التنوُّع الثقافي، سواء العربي والعالمي.وقد شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة لها خلال تواجُدها على السجادة الحمراء من فعاليات المهرجان، وعلّقت بالقول: "من ليلة افتتاح مهرجان ضيافة في الدورة الثامنة، مبسوطة كتير بتكريمي عن مجمل أعمالي، و شكراً لكم".يُعرض للفنانةفي الوقت الحالي، مسلسل "وتر حساس"، والذي تظهر من خلال أحداثه بشخصية "سلمى" التي تتعرض للمكائد والمؤامرات من قِبل أشخاص محيطين بها ولاسيّما "كاميليا" الفنانة إنجي المقدم.ويشارك في العمل عددٌ آخر من النجوم، وهم: محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمي، تميم عبده، هاجر عفيفي، محمد العمروسي، محمد علي رزق، تقى حسام، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، مؤثر رفعت، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة تجميل وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك. وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.يمكنكِ قراءة صبا مبارك تعيش حالة من النشاط الفني: إليكم التفاصيلعلى جانب آخر، تنتظر الفنانةعرض مسلسل "موعد مع الماضي"، المقرر عرضه يوم 6 ديسمبر من الشهر المقبل.وتدور أحداث المسلسل، الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كلّ الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة، أم ستظل الأسرار مدفونة؟المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري. ويضم مجموعة من النجوم، بينهم: آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، وهدى المفتي (نادية)، إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى)".

