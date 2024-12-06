شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة التمثيل مروة جبريل تقدم التوليفة المتميزة للممثل الناجح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت مدربة التمثيل والـ Casting Director مروة جبريل عن التوليفة المتميزة للممثل الناجح، وذلك بعد مشاركتها فى برنامج "كاستنج"، الذى يعد إحد مشروعات الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية، والذى شهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، على أن يشارك الموهوبون فى أدوار البطولة بمسلسل تليفزيونى من إنتاج المتحدة.

حيث أشارت مروة جبريل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلة: "الممثل الشاطر توليفة كبيرة، تتكون من الموهبة والذكاء والمذاكرة والأدب، فيجب أن يكون شخص لبقا ويعامل من حوله بلطافة بغض النظر عن عمله، ويجب أن يكون ذكيا، ويتمتع بسرعة البديهة، والمذاكرة ليفاجئ من حوله بكل جديد".

وتابعت: "حضور الشخص هو العامل الأساسى في نجاحه كممثل، وهنالك الكثير من الأسماء التي توقعت لهم أن يكونوا نجوم كبار، مع حفظ الألقاب للجميع على سبيل المثال أكرم حسنى، إنجى المقدم، دينا الشربينى، ياسمين رئيس وغيرهم من النجوم، وهنالك الكثير من الأسماء التي لمعت في الفترة الخيرة مثل آيه سماحة، أو عصام عمر الذى قدم مسلسل بالطو الذى توقعت نجاحه من قبل المسلسل لأنه كان يأتي للمشاركة فى عدة تجارب للأداء، ومع وجود الكثير من الموهوبين الذى يسعون دائما للحصول على فرص".

وأكدت مروة جبريل: "يبقى الحظ هو المحرك الأساسى لـ نجاحهم وتوفيق وتقدير من الله، لأن هنالك الكثير من النجوم الذى سعوا كثيرا على مدار سنوات وقدموا أدوار بسيطة".

استطاع برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصدر الترند خلال الفترة الماضية.

يعتمد برنامج "كاستنج" على معيار وحيد للاختيار وهو الموهبة، ما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، كما أنه لا يعتمد على الموهوبين من كل الدول العربية، كما أنه لا يعتمد على اللغة العربية فقط بل بإمكان المواهب أن يقدموا مشهدا بلغة مختلفة.