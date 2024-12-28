في ذكرى ميلاده.. ابنة عبد المنعم مدبولي تكشف عن مقتنياته الشخصية ومهنته الأصلية بجانب الفن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد المنعم مدبولي الذي عُرف خلال مشواره الفني بخفة ظله وروحه المرحة، ذلك إلى جانب أدائه المميز في الأعمال الدرامية. وعلى الرغم من شهرته الفنية الكبيرة؛ فإن على ما يبدو أن حب الفن كان بداخله، فكان شغوفاً بكل أشكال الفنون.

ابنة عبد المنعم مدبولي تحدثت عن والدها الراحل في لقاءٍ سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، وفاجأت محبيه بعدد من المقتنيات التي ما زالت تحتفظ بها حتى الآن، حيث كشفت ابنة النجم الراحل أنها ما زالت تحتفظ بالباريه الخاص بوالدها وعدد من الكوفيات، موضحة أنه كان لا يخرج من المنزل في فصل الشتاء إلا بعد ارتداء هذه القطع المميزة.

مواهب عبد المنعم مدبولي

فاجأت الجمهور أيضاً بصندوق مميز من صنع والدها، وأوضحت أنه خريج كلية فنون تطبيقية قسم نحت، وعلى الرغم من انشغاله في الفن لكنه كان يمارس مهنته الأصلية بوصفه مدرساً في كلية الفنون التطبيقية حتى وصوله لسن المعاش، مشيرة إلى أنه كان يحب هذا المجال وشغوفاً به.

وأكدت ابنة عبد المنعم مدبولي موهبة والدها الفنية، وكشفت عن كارنيه خاص بوالدها كان يستخدمه خلال عمله في ترميم قصر المانسترلي، وكان عمله في خلال هذه الفترة رساماً.

الفنان عبد المنعم مدبولي صاحب مشوار فني مميز مليء بالأعمال التي ارتبط بها الجمهور سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، لعل أبرزها شاطئ المرح، الحفيد، بابا عبده، وريا سكينة مع شادية وسهير البابلي.

تفاصيل مرضه ورحيله

في الأيام الأخيرة من حياة، أُصيب بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذي عاش به 25 عاماً، لكن المرض اشتد مرة أخرى وأُصيب بوعكة صحية تُوفي على إثرها متأثراً بمرض القلب عن عمر 85 عاماً.

