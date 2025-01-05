الاحتفاء بنجوم الفن الراحلين بـ 2024.. تفاصيل النسخة الأولى من يوم الثقافة المصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 08:50 مساءً - وزارة الثقافة المصرية تُطلق النسخة الأولى من "يوم الثقافة"، وذلك يوم الأربعاء القادم 8 من يناير، وستشهد هذه النسخة الاحتفاء برموز الإبداع المصريين الراحلين، وهم: الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني.

النسخة الأولى من "يوم الثقافة" بدار الأوبرا المصرية

أكدت وزارة الثقافة المصرية أن يوم الثقافة، الذي سيُقام لأول مرة الأربعاء 8 من يناير، سيُخصص ليكون يوماً لتقدير رموز مصر الإبداعية، كما سيكون يوماً للوفاء لمن فقدناهم خلال عام 2024، وذلك بحضور أسرهم ومحبيهم.

وسيشهد يوم الثقافة احتفالية كبرى، من إخراج الفنان الكبير خالد جلال، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الاحتفالية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، التي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، ومن بين الأسماء المكرمة: "الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني".



يمكنك قراءة: من بينهم عادل إمام: أعمال بشير الديك التي أعادت اكتشاف النجوم

وزير الثقافة المصرية: الدولة المصرية تهدف إلى أن يصبح يوم الثقافة تقليداً سنوياً

وفي هذا السياق، صرَّح وزير الثقافة المصرية، الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الاحتفال بيوم الثقافة جاء ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنَّاع الهوية الثقافية المصرية، مشيراً إلى أن هذا اليوم سيُعبر عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

وأوضح الوزير أن اختيار النقابات الفنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة للمكرمين تم بناءً على مسيرتهم المميزة وإسهاماتهم في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يصبح يوم الثقافة تقليداً سنوياً يُبرز إنجازات المتميزين من أبناء الوطن ويحتفي بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثراً عظيماً في تاريخ الثقافة المصرية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال بيوم الثقافة يمثل التزاماً بتقدير العطاء الثقافي وتوثيق الإرث الفني والفكري للأجيال القادمة.



