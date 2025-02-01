ياسمين صبري تستمتع بشتاء سويسرا.. وإطلالتها تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمضي الممثلة المصرية ياسمين صبري أوقاتًا مميزة في سويسرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بلقطات توثق اللحظات الممتعة التي تعيشها وسط المناظر الطبيعية الساحرة المغطاة بالثلوج.

وظهرت ياسمين بإطلالة كاجوال أنيقة ودافئة، حيث اختارت ارتداء معطف بني مزين بالفرو مع ملابس تجمع بين اللونين الأبيض والبيج، ما أضفى عليها لمسة راقية تناسب الأجواء الشتوية الباردة.

وعكست الصور التي نشرتها أجواء الفخامة والاستجمام التي تعيشها في أحد الوجهات السويسرية الفاخرة، حيث بدت مستمتعة بالمناظر الطبيعية والأنشطة الشتوية التي تستهوي عشاق السفر خلال هذا الموسم.

وقد تفاعل الجمهور مع منشوراتها بشكل واسع، حيث نالت الصور إعجاب المتابعين الذين أشادوا بأناقتها وجمالها اللافت، وسط تعليقات عبّرت عن إعجابهم بخياراتها المميزة سواء من حيث أسلوبها في الموضة أو اختياراتها لوجهات السفر الفاخرة.

يُذكر أن ياسمين صبري تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلاتها وأسفارها، حيث تعتبر من أكثر النجمات اهتمامًا بالسفر والاستمتاع بأماكن طبيعية خلابة حول العالم، إلى جانب شغفها بالموضة والرفاهية.