ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة التونسية هند صبري عن تعاونها للمرة الأولى مع الممثل المصري أحمد حلمي، مؤكدة أن التصوير سيبدأ في صيف 2025.

وقالت هند صبري: "بحضر لفيلم مع أحمد حلمي، هو فيلم غريب وعمري ما قرأت سيناريو زي ده، ومتحمسة جدًا للشغل مع أحمد حلمي لأنه صديق عزيز جدًا ولكن عمرنا ما اشتغلنا مع بعض، ونفسي أشتغل معاه من احترامي ليه وحبي ليه كفنان، والفيلم غريب جدًا ولا يتوقع بالمرة وده اللذيذ، وإن شاء الله على الصيف أو بعد الصيف على طول هنبدأ تصوير".

وعن تصريح الممثلة المصرية منة شلبي عن غيرتها منها، قالت هند صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على "راديو 9090: "منة شلبي قالتلي إنها غيرانة مني بسبب دوري في الفيل لأزرق، والغيرة بتحصل لينا كلنا ولكن مانقدر نفرق بين الحاجة اللي عجبتنا واللي عملها، ودي غيرة مش وحشة دي بتكبر وبتعلي الشغلانة".

كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تتحدث عن غيرة منة شلبي منها.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.