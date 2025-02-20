شكرا لقرائتكم خبر عن قناة DMC تروج لـ مسلسل إخواتي وعرضه حصريا عبر شاشتها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة DMC عرض مسلسل إخواتي بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حصرياً عبر شاشتها في شهر رمضان، حيث نشرت بوستر المسلسل على صفحتها على "فيس بوك" قائلة: "استعدوا لـ مسلسل إخواتي مع أقوى النجوم في رمضان، فقط وحصريًا على شاشة dmc".

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

أما روبي فكان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، آخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

بينما تعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل ناقص ضلع بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي Why Women Kill وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.

عرض مسلسل إخواتي على Dmc