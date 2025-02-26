شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم لـ الخليج 365: سعيدة بـ إخواتي والمسلسل ملىء بالخطوط الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نيللي كريم عن تفاصيل مسلسلها الجديد إخواتي الذي يجمعها بالنجمات روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي خلال موسم دراما رمضان 2025.

وقالت نيللي كريم لـ ”الخليج 365”: "مسلسل إخواتى هو أحد الأعمال المهمة في الموسم الرمضانى، خاصة أن المسلسل ملىء بالأحداث والخطوط الدرامية والشخصيات، فهو لايت بلاك كوميدى".

وتابعت: "ببساطة العمل يتحدث عن 4 أخوات بنات يتعرضن لموقف رئيسى يقلب حياتهن رأساً على عقب، ثم لكل شخصية منهن تفاصيل مختلفة وخط درامى مميز"، لافتة: "بالنسبة ليا أنا بقدم شخصية تدعى "سهى" وتعمل خياطة ومتزوجة من "على صبحى"، وتتعرض لموقف غريب للغاية وتقع في أزمات مع زوجها ويمران بعدة مشاكل بطريقة كوميدية لذيذة".

وعن تعاونها مع أكثر من نجمة خلال العمل، أشارت: "اما فكرة موضوع 4 فنانات دى حاجة جديدة ومميزة خصوصاً أنى أشتغلت قبل كدا مع روبى في سجن النسا وعملنا شغل كويس جدا، لكن أول مرة اتعاون مع كندة علوش وهى فنانة مميزة ومختلفة، وأول مرة اجتمع مع جيهان الشماشرجى اول مرة اشتغل معاها .. بس بشكل عام الفكرة حلوة جدا وانا مبسوطة منها".

مسلسل إخواتي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر، عزت زين وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا وأحمد حاتم والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025