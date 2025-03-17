شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية.. وفاة وسام بعد مشاجرته مع طارق لتحرشه بالطفل يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الأولى من المسلسل، بمشهد جمع بين "محمد شاهين – وسام" مع الطفل يوسف، والذي يبدو أن بينهما شيئا ما ستكشفه الأحداث فيما بعد، حيث إن الطفل يوسف يقوم بسماع كلام وسام في كل كبيرة وصغيرة، وسرعان ما رأتهم النجمة أمينة خليل "نيللي" وقامت بفضحه بعد ان رأته وهو يقوم بالتحرش جنسياً بالطفل يوسف.

وسرعان ما دخل النجم أحمد السعدني "طارق" وقام بمواجهة "محمد شاهين – وسام" وقام بضربة ومواجهته بعد أن ثبت عليه وسط صراخ من الجميع في مشهد صادم للكل، ليقع "وسام" على الأرض في حالة من السكون التام في صدمة من الجميع حتي زوجته "يسرا اللوزي – روبي" التي كانت في صدمة كبيرة.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

