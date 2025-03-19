 دنيا ماهر لـ الخليج 365: وجدت صعوبة في فهم أمينة بـ ولاد الشمس

ترجمة الشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 08:59 مساءً - رغم الصعوبة التي وجدتها في فهم جوانب شخصية " أمينة" التي قدمتها خلال أحداث مسلسل "" إلا أنها استطاعت من خلالها كسر التابوهات التقليدية لقصص الحب التي اعتاد الجمهور على رؤيتها في الكثير من الأعمال الدرامية، إنها الفنانةوالتي نالت على إشادة كبيرة من قبل جمهور مسلسل "ولاد الشمس" لأدائها الجيد للدور الذي أسند لها ، موقع "الخليج 365" حرص على إجراء مقابلة معها للتعرف منها على كيفية التغلب على الصعاب التي واجهتها وقت قرأتها لشخصية "أمينة" إلى جانب الحديث عن أمور أخرى تتعلق بهذا العمل.وبسبب المواقف الصعبة التي تعرضت لها شخصية "أمينة" من قبل "بابا ماجد" الفنان محمود حميدة، جعلتها مليئة بالتناقضات الداخلية والمشاعر المختلطة، هذا الأمر أحدث لدى الفنانةصعوبة في فهم "أمينة" عندما قامت في بداية الأمر بقرأتها على الورق حيث لم تستطيع التعرف على ظهورها جيداً، وهنا جلست مع مؤلف العمل مهاب طارق لكي يشرح لها كافة التفاصيل الخاصة بهذه الشخصية، عقب ذلك جلست مع المخرج شادي عبد السلام حتى استطاعت الإمساك والتعرف على طريقة أدائها لها معبره: "مسكت الخيط بتاعها".والمميز في مسلسل "" هي العلاقة العاطفية التي ربطت "أمينة" بشخصية "عبيد"، والتي كسرت التابوهات التي اعتدنا على رؤيتها في الأعمال الدرامية وعن هذا الأمر قالت النجمة، بأن "أمينة " و"عبيد" هما خط درامي أساسي في المسلسل، وهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور علاقة حب أو علاقة رومانسية ما بين طرفين إحداهما قصير القامة، لذلك كان من الضروري أن يشعر الناس ومتابعي المسلسل بصدق هذه العلاقة ويتعاطفون معها، حتى لا تكون مسار للسخرية "التريقة"، مضيفة: "تتاخد بجد كقصة حب ما بين اتنين بغض النظر عن الشكل لأن ده اللي بنحاول نوصله".ونوهت في حديثها، بأنه يجب أن يفهم الكثيرين بأن شكل الإنسان المختلف لا ينهي انسانيته، لأنه في بعض المجتمعات نرى أن لون الجلد وطول وقصر القامة أمراً حاسما في الزواج، مكملة: "في بعض المجتمعات بتوصل للون الجلد، مفيش أبيض يتزوج أسود أو طويل من قصير والعكس، هذه اختلافات على البشر عدم التفكير بها".وسلط مسلسل "ولاد الشمس" الضوء على فئة خاصة من الأطفال بحاجة إلى الدعم وهم الأطفال اليتامى الذين يتم وضعهم في دور رعاية أعدت خصيصاً لهم، وهنا تحدثت الفنانةعن هذه النقطة ، قائلة بعيداً عن الأحداث التي وقعت بداخل دار رعاية الشمس بالمسلسل، فأنها ترى أن دور الأطفال الأيتام تقدم خدمات رائعة وممتازة بداية من الحماية والأرشاد والتربية، إلى جانب المجهود الكبير الذي يبذل من قبل القائمين عليها لزواج الشباب بها عقب تخرجهم منها أو تقديم يد العون والمساعدة لهم لإيجاد وظيفة وفرصة عمل، لافتة إلى أنها ترى أن الوصمة المجتمعية هي المشكلة الحقيقية التي تواجه أي شخص تربى وتواجد بدار أيتام، ودللت على ذلك برفض عائلة زواج ابنتها من شاب يتيم بحجة أن أصله ليس معروف.واستطردت قائلة: "اجتماعياً محتاجين نتقبلهم بشكل ألطف لأني بحس أن الأزمة اجتماعية أكثر".واعتبرت النجمةإن هناك أشياء أخرى جعلت مسلسل "ولاد الشمس" من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها هي البطولة الجماعية ذات التوليفة الخاصة، لوجود نجم كبير وهو الفنان محمود حميدة واصفة اياه بــ" النجم الأنضج"، إلى جانب نجوم شباب آخرين حققوا نجاحات عدة وهم أحمد مالك وطه الدسوقي،لافتة إلى أنها بدأت تشعر أو تلمس بأن الجمهور يفضل رؤية وجود أكثر من نجم في عمل فني واحد.وتابعت: "الطفل هيشوف طفل زيه، الكبير في السن كيلاقي كبير زيه، وأيضاً الشاب هيلاقي شاب زيه.. الناس بتحب تشوف نفسها".يمكنكم قراءة.. دنيا ماهر لـ الخليج 365: خالد نور وولده نور خالد من أجمل التجارب ومحمد إمام سبب مشاركتي في كوبراوبجانب مشاركتها في مسلسل ""، عبرتخلال حوارها مع "الخليج 365" عن سعادتها بالتواجد في أكثر من عمل درامي آخر يعرض الماراثون الرمضاني الحالي ، منهم مسلسل " اشغال شقة جداً جداً" لافتة إلى أن تجربتها في هذا المسلسل ممتعة للغاية لآكثر من سبب أبرزهم النجوم المشاركين بالعمل أمثال هشام ماجد ومصطفى غريب وأسماء جلال فجميع هؤلاء يعملون باجتهاد وتنظيم.وأضافت بأنها سعيدة أيضاً بتجربتها في مسلسل "" الذي انطلق عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان، فهو أيضاً تجربة رائعة وبتعالج قضية مهمة جدا.ًويشاركها بطولة هذا العمل كوكبة أخرى من النجوم وهم محمد فراج، هبة مجدي، ياسمين رئيس، سامي مغاوري وغيرهم والعمل من إخراج تامر نادي ومن تأليف محمد هشام عبيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».