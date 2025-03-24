محمد رمضان يضع ياسمين صبري بموقف محرج.. وهكذا تصرفت - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لم تكن أجواء السحور الرمضاني في أحد فنادق القاهرة الكبرى خالية من المفاجآت، إذ شهد الحدث لقاءً عابرًا بين الفنان المصري محمد رمضان وزميلته الممثلة ياسمين صبري انتهى بموقف غير متوقع أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.
خلال تبادل التحية بين النجمين، ألقت ياسمين جملة خفيفة: "مبروك واحشني يا ابني"، اعتبرها رمضان مستفزة، فرد برد فعل انفعالي: "يا ابني؟ إنتِ مجنونة ولا إيه؟"، مما جعل التوتر يتصاعد بسرعة، ودفع ياسمين إلى مغادرة المكان بهدوء دون مزيد من التفاعل، مطالبة بعدم التقاط صور لها بعد ذلك.
